Стали известны подробности «тайной» беседы Макрона и Байдена на саммите G7

Французский президент Эммануэль Макрон провел «тайную» беседу со своим американским коллегой Джо Байденом во время саммита G7. Подробности разговора подслушали присутствующие там журналисты.
Глава Пятой республики сказал хозяину Белого дома, что два ведущих производителя нефти ОПЕК не смогут нарастить добычу топлива. По словам Макрона, Саудовская Аравия и ОАЭ близки к своему максимуму.
Разговор президентов был частным, однако французский лидер сказал это так, чтобы журналисты смогли разобрать часть беседы. Эксперт Майкл Шелленбергер назвал этот факт «чрезвычайно интересным». Он напомнил, что Макрон довольно хитер.
Ранее сообщалось, что американские журналисты признали провал прошедшего в Германии саммита G7, передает RT.