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    Стали известны новые названия журналов Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и “Домашний очаг”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стали известны новые названия журналов Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и "Домашний очаг"

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    Холдинг Independent Media зарегистрировал новые названия для изданий Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и “Домашний очаг”.

    Согласно реестру Роскомнадзора, Cosmopolitan переименовали в Cosmagazine, “Домашний очаг” — в “Новый очаг”, Esquire — в “Правила жизни”, а Men’s Health стал Men Today. Все СМИ зарегистрированы в качестве печатных, из чего можно сделать вывод, что журналы продолжат существование не только в виде онлайн-версий.

    Как сообщает Peopletalk, не все названия пока подтверждены американским Hearst.

    Ранее о планах холдинга продолжить выпуск журналов под новыми названиями рассказала изданию гендиректор Independent Media Наталья Веснина.

    Переименования связаны с тем, что конгломерат Hearst отозвал у российского издательского дома лицензии на принадлежащие ему бренды на фоне военной спецоперации на Украине. О приостановке работы в России также объявили в Condé Nast (Vogue, GQ, Tatler, Glamour).


    PetelinaОльга Петелина


    Источник
    Peopletalk


    Фото
    Gettyimages.ru


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