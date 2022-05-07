Стали известны новые названия журналов Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и “Домашний очаг”

Холдинг Independent Media зарегистрировал новые названия для изданий Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и “Домашний очаг”.

Согласно реестру Роскомнадзора, Cosmopolitan переименовали в Cosmagazine, “Домашний очаг” — в “Новый очаг”, Esquire — в “Правила жизни”, а Men’s Health стал Men Today. Все СМИ зарегистрированы в качестве печатных, из чего можно сделать вывод, что журналы продолжат существование не только в виде онлайн-версий.

Как сообщает Peopletalk, не все названия пока подтверждены американским Hearst.

Ранее о планах холдинга продолжить выпуск журналов под новыми названиями рассказала изданию гендиректор Independent Media Наталья Веснина.

Переименования связаны с тем, что конгломерат Hearst отозвал у российского издательского дома лицензии на принадлежащие ему бренды на фоне военной спецоперации на Украине. О приостановке работы в России также объявили в Condé Nast (Vogue, GQ, Tatler, Glamour).