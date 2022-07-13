Стали известны номинанты на премию “Эмми-2022”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Кадр из сериала “Игра в кальмара”

Американская телевизионная академия назвала номинантов на ежегодную премию “Эмми-2022”. Список опубликован на сайте премии.

Лидером по числу номинаций стал сериал “Наследники”, который представлен в 25 номинациях, в том числе за звание лучшего драматического сериала. Сериалы “Тед Лассо” и “Белый лотос” претендуют на победу в 20 категориях каждый.

В номинации “Актриса главной роли в драматическом сериале” представлены Сандра О (“Убивая Еву”), Джоди Комер (“Убивая Еву”), Риз Уизерспун (“Утреннее шоу”), Мелани Лински (“Шершни”) и Зендая (“Эйфория”). Эль Фаннинг представлена в номинации “Актриса комедийного сериала” за роль в сериале “Великая”, Джулия Гарнер — в номинации “Лучшая актриса мини-сериала” за роль в проекте “Изобретая Анну”. Колин Ферт номинирован в категории “Лучший актер мини-сериала” за роль в сериале “Лестница”.

Лучший драматический сериал

“Игра в кальмара”

“Лучше звоните Солу”

“Наследники”

“Озарк”

“Очень странные дела”

“Разделение”

“Шершни”

“Эйфория”

Лучший комедийный сериал

“Барри”

“Начальная школа “Эбботт””

“Тед Лассо”

“Убийства в одном здании”

“Удивительная миссис Мэйзел”

“Умерь свой энтузиазм”

“Хитрости”

“Чем мы заняты в тени”

Лучший мини-сериал

“Белый лотос”

“Выбывшая”

“Изобретая Анну”

“Ломка”

“Пэм и Томми”

Лучшая актриса драматического сериала

Зендая — “Эйфория”

Джоди Комер — “Убивая Еву”

Лора Линни — “Озарк”

Мелани Лински — “Шершни”

Сандра О — “Убивая Еву”

Риз Уизерспун — “Утреннее шоу”

Лучший актер драматического сериала

Джейсон Бэйтман — “Озарк”

Ли Джон-джэ — “Игра в кальмара”

Брайан Кокс — “Наследники”

Боб Оденкерк — “Лучше звоните Солу”

Адам Скотт — “Разделение”

Джереми Стронг — “Наследники”

Лучшая актриса комедийного сериала

Куинта Брансон — “Начальная школа “Эбботт””

Рэйчел Броснахан — “Удивительная миссис Мэйзел”

Кейли Куоко — “Бортпроводница”

Исса Рэй — “Белая ворона”

Джин Смарт — “Хитрости”

Эль Фаннинг — “Великая”

Лучший актер комедийного сериала

Дональд Гловер — “Атланта”

Стив Мартин — “Убийства в одном здании”

Джейсон Судейкис — “Тед Лассо”

Билл Хейдер — “Барри”

Николас Холт — “Великая”

Мартин Шорт — “Убийства в одном здании”

Лучшая актриса мини-сериала

Джулия Гарнер — “Изобретая Анну”

Лили Джеймс — “Пэм и Томми”

Тони Коллетт — “Лестница”

Маргарет Куэлли — “Уборщица”

Сара Полсон — “Импичмент: Американская история преступлений”

Аманда Сейфрид — “Выбывшая”

Лучший актер мини-сериала

Оскар Айзек — “Сцены из супружеской жизни”

Эндрю Гарфилд — “Под знаменем небес”

Майкл Китон — “Ломка”

Химеш Патель — “Станция одиннадцать”

Себастьян Стэн — “Пэм и Томми”

Колин Ферт — “Лестница”