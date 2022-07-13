Стали известны номинанты на премию “Эмми-2022”

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Кадр из сериала “Игра в кальмара”
Американская телевизионная академия назвала номинантов на ежегодную премию “Эмми-2022”. Список опубликован на сайте премии.
Лидером по числу номинаций стал сериал “Наследники”, который представлен в 25 номинациях, в том числе за звание лучшего драматического сериала. Сериалы “Тед Лассо” и “Белый лотос” претендуют на победу в 20 категориях каждый.
В номинации “Актриса главной роли в драматическом сериале” представлены Сандра О (“Убивая Еву”), Джоди Комер (“Убивая Еву”), Риз Уизерспун (“Утреннее шоу”), Мелани Лински (“Шершни”) и Зендая (“Эйфория”). Эль Фаннинг представлена в номинации “Актриса комедийного сериала” за роль в сериале “Великая”, Джулия Гарнер — в номинации “Лучшая актриса мини-сериала” за роль в проекте “Изобретая Анну”. Колин Ферт номинирован в категории “Лучший актер мини-сериала” за роль в сериале “Лестница”.
Лучший драматический сериал
“Игра в кальмара”
“Лучше звоните Солу”
“Наследники”
“Озарк”
“Очень странные дела”
“Разделение”
“Шершни”
“Эйфория”
Лучший комедийный сериал
“Барри”
“Начальная школа “Эбботт””
“Тед Лассо”
“Убийства в одном здании”
“Удивительная миссис Мэйзел”
“Умерь свой энтузиазм”
“Хитрости”
“Чем мы заняты в тени”
Лучший мини-сериал
“Белый лотос”
“Выбывшая”
“Изобретая Анну”
“Ломка”
“Пэм и Томми”
Лучшая актриса драматического сериала
Зендая — “Эйфория”
Джоди Комер — “Убивая Еву”
Лора Линни — “Озарк”
Мелани Лински — “Шершни”
Сандра О — “Убивая Еву”
Риз Уизерспун — “Утреннее шоу”
Лучший актер драматического сериала
Джейсон Бэйтман — “Озарк”
Ли Джон-джэ — “Игра в кальмара”
Брайан Кокс — “Наследники”
Боб Оденкерк — “Лучше звоните Солу”
Адам Скотт — “Разделение”
Джереми Стронг — “Наследники”
Лучшая актриса комедийного сериала
Куинта Брансон — “Начальная школа “Эбботт””
Рэйчел Броснахан — “Удивительная миссис Мэйзел”
Кейли Куоко — “Бортпроводница”
Исса Рэй — “Белая ворона”
Джин Смарт — “Хитрости”
Эль Фаннинг — “Великая”
Лучший актер комедийного сериала
Дональд Гловер — “Атланта”
Стив Мартин — “Убийства в одном здании”
Джейсон Судейкис — “Тед Лассо”
Билл Хейдер — “Барри”
Николас Холт — “Великая”
Мартин Шорт — “Убийства в одном здании”
Лучшая актриса мини-сериала
Джулия Гарнер — “Изобретая Анну”
Лили Джеймс — “Пэм и Томми”
Тони Коллетт — “Лестница”
Маргарет Куэлли — “Уборщица”
Сара Полсон — “Импичмент: Американская история преступлений”
Аманда Сейфрид — “Выбывшая”
Лучший актер мини-сериала
Оскар Айзек — “Сцены из супружеской жизни”
Эндрю Гарфилд — “Под знаменем небес”
Майкл Китон — “Ломка”
Химеш Патель — “Станция одиннадцать”
Себастьян Стэн — “Пэм и Томми”
Колин Ферт — “Лестница”