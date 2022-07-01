Стала жить в гостинице: Пугачева рассказала, как ушла от мужа

«Знаешь, у меня однажды такое одиночество было. И я тогда вышла замуж сдуру, не любя, не думая. И началась жизнь. Сколько я терпела хамство! И вдруг, в какой-то день во время очередной ссоры, решила: все, ухожу. И ушла. И стала жить в гостинице», — передала слова Примадонны Прошутинская.