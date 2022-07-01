Стала жить в гостинице: Пугачева рассказала, как ушла от мужа

Близкая подруга певица Аллы Пугачевой журналистка Кира Прошутинская рассказала, что певица переехала от своего мужа в гостиницу, пишет MK.ru.
Десять лет назад Прошутинская страдала от одиночества. Она решила попросить совета у подруги. По словам женщины, Примадонна прониклась ее историей и поделилась ситуацией из своей жизни, когда поссорилась с супругом.
«Знаешь, у меня однажды такое одиночество было. И я тогда вышла замуж сдуру, не любя, не думая. И началась жизнь. Сколько я терпела хамство! И вдруг, в какой-то день во время очередной ссоры, решила: все, ухожу. И ушла. И стала жить в гостинице», — передала слова Примадонны Прошутинская.
Трудно сказать, о ком именно говорила Пугачева. В 2005 году певица рассталась с Филиппом Киркоровым, а за два года до этого за ней начал ухаживать Максим Галкин.