Стала известна стоимость корпоратива в Омске с участием Ивана Урганта

Напомним, что шоумен осудил специальную военную операцию по защите Донбасса и уехал из России в Израиль. Он раскритиковал действия российских властей, после чего подвергся нападкам со стороны жителей страны и СМИ. В особенности, слова артиста задели журналиста Владимира Соловьева.