Стала известна стоимость корпоратива в Омске с участием Ивана Урганта

Корпоратив для сотрудников компаний «ТД Шкуренко» обошелся омскому предпринимателю Виктору Шкуренко в 20 млн рублей. Однако далеко не баснословная сумма привлекла внимание общественности, а участие в мероприятии раскритиковавшего спецоперацию шоумена Ивана Урганта, передает ngs55.ru.
По информации источника, в ряду приглашенных на корпоратив гостей были комик Илья Соболев, актер Владимир Селиванов и группа «Банд’Эрос». Но большее количество внимания привлек сбежавший из России после начала спецоперации Иван Ургант.
Напомним, что шоумен осудил специальную военную операцию по защите Донбасса и уехал из России в Израиль. Он раскритиковал действия российских властей, после чего подвергся нападкам со стороны жителей страны и СМИ. В особенности, слова артиста задели журналиста Владимира Соловьева.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналист Иващенко раскрыл главный секрет прячущегося от прессы Ивана Урганта.