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Стала известна стоимость корпоратива в Омске с участием Ивана Урганта

Стала известна стоимость корпоратива в Омске с участием Ивана Урганта
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Корпоратив для сотрудников компаний «ТД Шкуренко» обошелся омскому предпринимателю Виктору Шкуренко в 20 млн рублей. Однако далеко не баснословная сумма привлекла внимание общественности, а участие в мероприятии раскритиковавшего спецоперацию шоумена Ивана Урганта, передает ngs55.ru.

По информации источника, в ряду приглашенных на корпоратив гостей были комик Илья Соболев, актер Владимир Селиванов и группа «Банд’Эрос». Но большее количество внимания привлек сбежавший из России после начала спецоперации Иван Ургант.

Напомним, что шоумен осудил специальную военную операцию по защите Донбасса и уехал из России в Израиль. Он раскритиковал действия российских властей, после чего подвергся нападкам со стороны жителей страны и СМИ. В особенности, слова артиста задели журналиста Владимира Соловьева.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналист Иващенко раскрыл главный секрет прячущегося от прессы Ивана Урганта.

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