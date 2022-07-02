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Стала известна дата прибытия в расположение «Зенита» Ивана и Мантуана

Стала известна дата прибытия в расположение «Зенита» Ивана и Мантуана
globallookpress.com/Marco GalvÃ£O/Keystone Press Agency

Новички петербургского «Зенита» вратарь Иван де Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположении своего нового клуба 9 июля.

Об этом сообщил авторитетный бразильский журналист Самир Карвальо в своем Twitter. Футболисты примут участие в матче 15-го тура Серии А против «Флуминенсе», а также в игре Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс», которая состоится в Буэнос-Айресе 8 июля. Сразу после этого Иван и Мантуан вылетят в Санкт-Петербург.

Напомним, Иван и Мантуан стали частью сделки в рамках двухсторонней аренды между «Зенитом» и «Коринтиансом». В Бразилию, в свою очередь, переехал форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.

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