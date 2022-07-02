Стала известна дата прибытия в расположение «Зенита» Ивана и Мантуана

Об этом сообщил авторитетный бразильский журналист Самир Карвальо в своем Twitter. Футболисты примут участие в матче 15-го тура Серии А против «Флуминенсе», а также в игре Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс», которая состоится в Буэнос-Айресе 8 июля. Сразу после этого Иван и Мантуан вылетят в Санкт-Петербург.