Стала известна дата прибытия в расположение «Зенита» Ивана и Мантуана

Новички петербургского «Зенита» вратарь Иван де Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположении своего нового клуба 9 июля.
Об этом сообщил авторитетный бразильский журналист Самир Карвальо в своем Twitter. Футболисты примут участие в матче 15-го тура Серии А против «Флуминенсе», а также в игре Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс», которая состоится в Буэнос-Айресе 8 июля. Сразу после этого Иван и Мантуан вылетят в Санкт-Петербург.
Напомним, Иван и Мантуан стали частью сделки в рамках двухсторонней аренды между «Зенитом» и «Коринтиансом». В Бразилию, в свою очередь, переехал форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.