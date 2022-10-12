Стала известна дата коронации Карла III

Король Карл III и королева-консорт Камилла

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года. Об этом сообщил Букингемский дворец вчера вечером.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского. Вместе с Карлом III на церемонии будет коронована и королева-консорт, Камилла Паркер-Боулз.

Церемония коронации отразит роль монарха сегодня и в будущем и будет опираться при этом на давние традиции и требования зрелищности,

— говорится в официальном заявлении дворца.

Однако издание NYT со ссылкой на свои источники сообщает, что церемония будет значительно скромнее, чем коронация Елизаветы II в 1953 году. Ожидается, что Карл III уменьшит продолжительность церемонии, сократит список гостей и откажется от некоторых устаревших ритуалов.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что церемония состоится 3 июня 2023 года, но данная информация была неофициальной и позднее была опровергнута Букингемским дворцом.

Принц Чарльз стал Карлом III и взошел на престол 8 сентября автоматически после смерти матери, королевы Великобритании Елизаветы II. Через два дня он был провозглашен королем на официальной церемонии.

Коронация — это религиозный ритуал, во время которого новый монарх “помазывается и благословляется” архиепископом Кентерберийским. Вестминстерское аббатство является местом коронации уже на протяжении 900 лет.