Ссора Пугачевой с чеченским внуком: что известно о конфликте в семье

«У Аллы Борисовны своя жизнь с Максимом, у Кристины — своя, у Дэниса — своя. Тем более, он взрослый парень и четко дал понять в своем посте, что очень любит Москву, и очень любит Россию и он здесь, никуда уезжать не планирует. <…> Может же быть такое, что у бабушки одна позиция, а у внука — другая», — заявил Беккужев в беседе с Пятым каналом.