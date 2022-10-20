Ссора Пугачевой с чеченским внуком: что известно о конфликте в семье

Дени Байсаров, внук сбежавшей из России Аллы Пугачевой, на днях опубликовал в своем блоге патриотичный пост, в котором дал понять, что любит Москву и не собирается никуда уезжать. Журналист Антон Беккужев считает, что различие позиций между знаменитой бабушкой и внуком не указывает на разлад в семье.
Журналист отметил, что, опубликовав патриотичный пост, внук Примадонны выбрал правильную сторону и выразил поддержку россиянам.
«У Аллы Борисовны своя жизнь с Максимом, у Кристины — своя, у Дэниса — своя. Тем более, он взрослый парень и четко дал понять в своем посте, что очень любит Москву, и очень любит Россию и он здесь, никуда уезжать не планирует. <…> Может же быть такое, что у бабушки одна позиция, а у внука — другая», — заявил Беккужев в беседе с Пятым каналом.
По мнению журналиста, Кристина Орбакайте тоже сделала свой выбор. Дочь Пугачевой остается в России, дает спектакли и подписывает рекламные контракты с крупными брендами.