США заявили об отсутствии ограничений к получению виз для россиян

Ограничения для россиян отсутствуют. Граждане РФ могут подать документы в любое дипломатическое представительство США по всему миру. Этот процесс наблюдается каждый день, таким образом Стафф прокомментировала инициативу стран G7 по ограничению возможности получения виз гражданам России.