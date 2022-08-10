США заявили об отсутствии ограничений к получению виз для россиян

Американское правительство не препятствует получению виз для граждан России. Слова заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт передает РИА Новости.
Ограничения для россиян отсутствуют. Граждане РФ могут подать документы в любое дипломатическое представительство США по всему миру. Этот процесс наблюдается каждый день, таким образом Стафф прокомментировала инициативу стран G7 по ограничению возможности получения виз гражданам России.
Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций.