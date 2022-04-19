США заявили о прекращении испытаний противоспутниковых ракет, призывая Россию, Китай и Индию последовать этому примеру

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Вице-президент США Камала Харрис сделала официальное заявление, в котором говорится что Штаты берут на себя обязательство прекратить испытания противоспутниковых ракет, а также призывают другие страны последовать примеру США.

Испытание противоспутникового оружия (anti-satellite weapons, ASAT) представляет собой военную демонстрацию, в которой космический корабль на орбите уничтожается с помощью ракетной системы. Исторически страны, проводившие испытания противоспутниковых систем, делали это, уничтожая свои собственные спутники в космосе.

Этот план США родился в конце прошлого года, после того как российские военные 15 ноября уничтожили вышедший из строя спутник с помощью противоспутниковой системы. В ходе этого на низкой околоземной орбите образовались тысячи обломков, которые угрожали Международной космической станции.





Ещё в декабре Камала Харрис поручила соответствующей группе работать с другими агентствами и разработать предложения, которые установят новые нормы национальной безопасности в космосе. Обязательство США по противоспутниковой безопасности знаменует собой первый шаг в этом направлении. Белый дом подчеркнул, что «Соединенные Штаты являются первой страной, сделавшей заявление о прекращении таких испытаний».

На сегодняшний день четыре страны — США, Россия, Китай и Индия — уничтоажил собственные спутники в ходе испытаний противоспутниковых систем. В последний раз США уничтожили спутник в 2008 году, когда ВМС США запустили модифицированную ракету SM-3, которая сбила неисправный спутник USA-193 Национального управления военно-космической разведки.