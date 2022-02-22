США заявили о невозможности запуска газопровода «СП-2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» запущен не будет. Об этом сообщил представитель американской администрации во время телефонного брифинга с журналистами по ситуации на Украине.
Он также подчеркнул, что потраченные на проект 11 миллиардов долларов ушли впустую.
«Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток — 2" не будет работать. Это 11 миллиардов долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — отметил представитель США.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон вместе с Берлином разрабатывает меры по блокировке российского газопровода «СП-2». Он добавил, что Запад намерен ответить России на ее действия в отношении Украины.
В Кремле на все обвинения в «агрессии» неоднократно отвечали, что не собираются никому «угрожать» или «нападать».