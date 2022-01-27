США заявили о намерении помешать запуску «СП-2» в случае эскалации вокруг Украины

США заявили о намерении помешать запуску «СП-2» в случае эскалации вокруг Украины Новости
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Администрация США намерена противостоять вводу в эскплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации вокруг Украины.

Газопровод еще не запущен, что служит рычагом давления на Россию. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает RT.

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока — 2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — сказал Прайс.

Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также Кремль напоминает о своем праве перемещать войска по своей территории на сове усмотрение.

 
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#Северный поток-2 прайс санкции
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