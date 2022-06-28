США ввели санкции против Ростеха, КамАЗа, Объединенной авиастроительной корпорации. Также вводится запрет на импорт золота из России

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Минфин США ввел санкции против госкорпорации Ростех и установил срок завершения сделок с ней до 11 августа. Об этом говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.

В документе отмечается, что разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок с участием госкорпорации Ростех, а также любыми другими организациями, где ей принадлежит доля в 50% или выше, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 11 августа 2022 года.

Ведомство также разрешило ряд сделок с российскими компаниями, связанными с гражданской авиацией, самолетами, зарегистрированными за пределами РФ, с подпавшими под санкции «Нефазом» и Тутаевским моторным заводом по сельскохозяйственному оборудованию.

В новый санкционный список США, помимо Ростеха, внесли Фонд перспективных исследований, несколько российских НИИ, ПАО «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев».

Наконец, новые санкции предусматривают запрет на импорт золота из России. В распоряжении Минфина США говорится: «Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами». В ведомстве указали, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу этого распоряжения (оно вступает в силу в момент публикации).

В разъяснениях министерства финансов США отмечается, что запрет касается, в том числе, всех связанных с золотом операций с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и российского Минфина.