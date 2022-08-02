США ввели санкции против МФТИ. В вину Физтеху вменяют разработку беспилотников для российских военных

США ввели санкции против Московского физико-технического института за участие в инновационных разработках в интересах российских военных. МФТИ пополнил санкционный список вместе с тремя десятками российских структур, которые в этот раз отбирались в основном среди предприятий высокотехнологического сектора.

В вину МФТИ американские власти поставили разработку беспилотных летательных аппаратов, «системы визуализации» для истребительной авиации, наличие лаборатории, которая работает в поддержку российского военно-космического сектора, участие в подготовке специалистов для военно-промышленного сектора страны.

В санкционный список попали также числе Сколковский институт науки и технологий, технопарк и фонд Сколково, Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, Зеленоградский нанотехнологический центр, Институт электронных управляющих машин, Институт системного анализа Российской академии наук, АО «Светлана-Полупроводники», Воронежский завод полупроводниковых приборов и другие предприятия сферы высоких технологий.