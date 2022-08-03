США ввели новые санкции против Алины Кабаевой и российских миллиардеров. В телеграме обсуждают новое имя в списке — Наталью Попову

Алина Кабаева

Вчера был опубликован новый санкционный список США. В него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне председатель совета директоров “Национальной Медиа Группы” Алина Кабаева, а также шесть российских миллиардеров, включая основателя “Еврохима” Андрея Мельниченко, бывшего члена совета директоров металлургической компании ТМК Дмитрия Пумпянского и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината и президента хоккейного клуба “Металлург” Виктора Рашникова. Санкции против Кабаевой в пресс-релизе минфина США обосновали ее “близкими отношениями” с Владимиром Путиным.

В санкционный список также попала Наталья Попова, заместитель генерального директора “Иннопрактики” (возглавляет “Иннопрактику” Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина). В пояснениях минфина США говорится, что она попала туда за связь с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Вот как появление Поповой в санкционных списках прокомментировал анонимный телеграм-канал “Героиня Татлера”:

В новом санкционном списке, между Мельниченко и Пумпянским, затесалась милая девушка Наталья Попова. Заместитель гендира “Иннопрактики”, обладательница длиннющих татуированных ног и, ни много ни мало, “популяризатор науки”. Популяризатору, впрочем, не чужды простые девичьи радости, типа прикупить обложку кипрского L’Officiel (странно, что не победу на каком-нибудь левом конкурсе красоты). За что же такую милашку да под санкции? Ну потому что Наталья Попова — гражданская супруга главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Героиня хоть и считает, что такие дурновкусные люди должны быть наказаны, а Наталье все-таки по-женски сочувствует.

Наталья Попова

Попова также является омбудсменом в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. В марте этого года она высказывалась о необходимости снижения доли импорта в данной сфере.

В идеале имеет смысл снижать долю импорта в высокотехе до 30-50%,

— сказала она в интервью ТАСС.

Последний раз свои санкционные списки США обновляли 28 июня — тогда в перечень включили более 50 физических лиц и свыше 110 структур.

Ряд персон, включенных в новый список, уже находятся под санкциями других государств. Например, еще в мае Кабаева попала в санкционный список Великобритании и Канады, а Андрей Мельниченко включен в санкционные списки ЕС.