США вот-вот перекроют Китаю доступ к ПО для проектирования передовых микросхем

США готовы ввести новые ограничения для Китая на программное обеспечение, используемого для разработки полупроводников с использованием технологии следующего поколения, которая жизненно важна для производства самых передовых микросхем с искусственным интеллектом.

Администрация Джо Байдена обдумывала возможный запрет в течение нескольких месяцев, он заблокирует поставки программного обеспечения для проектирования микросхем. Новое ограничение будет введено в ближайшие недели и в настоящее время находится на рассмотрении Административно-бюджетного управления, хотя детали его реализации все еще прорабатываются. По словам источника, цель администрации — заблокировать продажу инструментов проектирования китайским компаниям, занимающимся приложениями ИИ.





Уильям Рейнш, старший советник и председатель Шолля по международному бизнесу в Центре стратегических и международных исследований, сравнил подход США к ограничению доступа Китая к ключевым технологиям с марафоном.

То, о чем говорит Китай, на самом деле является своего рода прямым вызовом американскому технологическому превосходству. И я думаю, что Байден понял, что лучший способ справиться с такой задачей — бежать быстрее.

Программное обеспечение, на которое повлияют новые ограничения, создаётся такими компаниями, как Cadence, Synopsys и Siemens. ПО является важным инструментом проектирования для инженеров, работающих над продуктами, которые в конечном итоге будут отправлены производителям микросхем, таким как Intel, TSMC или Samsung. Оно помогает инженерам убедиться в отсутствии каких-либо проблем с конструкцией до того, как она будет превращена в чипы.

Cadence и Siemens не ответили на запросы о комментариях. Представитель Synopsys заявил, что компания соблюдает все правила экспортного контроля США.

Белый дом и министерство торговли не ответили на многочисленные запросы о комментариях.