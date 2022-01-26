США верят в возможность договориться с Россией по кризису на Украине

Соединенные Штаты считают, что время для дипломатии с Россией по кризису на Украине и ее возможности не исчерпаны, заявили в Пентагоне.

В декабре российское внешнеполитическое ведомство подготовило проекты договора с Вашингтоном о гарантиях безопасности. Документ подразумевает обязанность сторон ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия не на своей территории, а также не предпринимать действия, которые затрагивают действия участников соглашения.

Посол США в Москве Джон Салливан 26 января привез в МИД РФ письменный ответ американской стороны по российским предложениям по безопасности.

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