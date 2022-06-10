Спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины обернулась для Соединенных Штатов весьма неприятными последствиями.
Речь идет о смертельной угрозе «на заднем дворе» США, подчеркнули в РИА Новости. Эксперты отметили, что пример российского государства, не желающего жить по правилам Белого дома, оказался заразительным для ряда стран. Например, Куба, Венесуэла и Никарагуа тоже не захотели подвергаться прессингу с американской стороны.
«Я уверен в необходимости изменения риторики, которая навязывалась нам веками, политики исключения, жажды власти, неуважения к суверенитету государств и их независимости», — сказано в сообщении мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Также аналитики предрекли еще не закончившемуся Саммиту Америк в Лос-Анджелесе провал. Стоит обратить внимание, что, по словам самого президента США Джо Байдена, у них есть расхождения относительно состава участников данного форума.
Ранее RT писал, что на протяжении семи лет американские власти не убеждали Украину выполнять Минские соглашения, а лишь поощряли к бездействию. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.