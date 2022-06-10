США столкнулись со смертельной угрозой «на заднем дворе» из-за спецоперации РФ на Украине

Речь идет о смертельной угрозе «на заднем дворе» США, подчеркнули в РИА Новости. Эксперты отметили, что пример российского государства, не желающего жить по правилам Белого дома, оказался заразительным для ряда стран. Например, Куба, Венесуэла и Никарагуа тоже не захотели подвергаться прессингу с американской стороны.