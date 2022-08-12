...
Новости0

США рассматривают вариант «деколонизации» России

США рассматривают вариант «деколонизации» России
Федеральное агентство новостей

Россию следует подвергнуть «деколонизации». С таким призывом выступил американский обозреватель Кейси Мишель.

В статье для The Wall Street Journal журналист написал, что Москву нужно лишить Кавказа, Крыма и Сибири. Он добавил, что регионы якобы были присоединены в рамках «колонизационной кампании».

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — указал Мишель.

Примечательно, что ему же принадлежит похожая статья в издании The Atlantic. В той публикации, говоря о «деколонизации», обозреватель в первую очередь имел в виду отделение от государства Арктики, Сибири и Татарстана.

the wall street journal деколонизация россии Кейси Мишель Россия США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.