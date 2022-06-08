США продолжат консультации с ОПЕК+ по наращиванию объемов нефтедобычи

«На последней встрече ОПЕК+ имело место признание того, что нужно решать проблему с предложением, и мы ожидаем, что этот вопрос будет решаться и дальше… Мы с нетерпением ждем того, чтобы продолжить наши консультации и увидеть, что ОПЕК+ играет конструктивную роль в дальнейшем», — заявил он в ходе брифинга.