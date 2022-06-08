США продолжат консультации с ОПЕК+ по наращиванию объемов нефтедобычи

США планируют и дальше проводить консультации с членами ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти странами, входящими в объединение. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представители ОПЕК+ в рамках последнего заседания признали необходимость решения проблемы с предложением нефти, отметил Салливан. Он добавил, что США рассчитывают на дальнейшее рассмотрение этого вопроса.
«На последней встрече ОПЕК+ имело место признание того, что нужно решать проблему с предложением, и мы ожидаем, что этот вопрос будет решаться и дальше… Мы с нетерпением ждем того, чтобы продолжить наши консультации и увидеть, что ОПЕК+ играет конструктивную роль в дальнейшем», — заявил он в ходе брифинга.
Страны ОПЕК+ ранее договорились о распределении сентябрьской квоты по нефтедобыче в объеме 432 тысячи баррелей в сутки на июль и август. В связи с этим июльская добыча будет увеличена на 648 тысяч баррелей в сутки.