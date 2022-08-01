США продали Дании неисправные истребители F-35 по контракту на два млрд долларов

Дания получила из США истребители F-35 с неисправной системой катапультирования, что стало следствием производственного дефекта.
Как сообщает Датское радио, проблемными оказались по меньшей мере два самолета, поставленных Соединенными Штатами по контракту на сумму 14,2 миллиарда крон или почти два миллиарда долларов.
«По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел», — сообщает радио.
Предположительно, причиной дефекта стала ошибка при строительстве самолетов на производственном предприятии Lockheed Martin.