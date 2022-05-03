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    США признали бесконтрольность поставок своего оружия Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    США признали бесконтрольность поставок своего оружия Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Руководство Соединенных Штатов не может контролировать перемещение своего оружия на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    Шеф Пентагона отвечал на вопрос сенатора Джона Тестера о том, могут ли США принять какие-то меры, чтобы не допустить попадания американского оружия на Украине «не в те руки». По словам Остина, Вашингтон вынужден полагаться на Киев в этом вопросе. 

    «Я взаимодействую по этому вопросу с руководством в стране (на Украине). И они (должностные лица украинского правительства) меня заверили, что речь идет о важном вопросе, на котором они будут концентрировать внимание», – уточнил Остин.

    В США исходят из того, что украинская сторона будет «поступать правильно». Остин призвал Киев действовать осмотрительно и осторожно, распределяя вооружения и отчитываясь за них.

    Недавно шеф Пентагона отказался признавать, что НАТО борется с Россией, используя Украину, передает телеканал «360». По словам Остина, США якобы только оказывают посильную поддержку. 

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