США признали бесконтрольность поставок своего оружия Украине

Шеф Пентагона отвечал на вопрос сенатора Джона Тестера о том, могут ли США принять какие-то меры, чтобы не допустить попадания американского оружия на Украине «не в те руки». По словам Остина, Вашингтон вынужден полагаться на Киев в этом вопросе.