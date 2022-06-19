США пошли ва-банк: Москва готова жестко наказать Вашингтон за рискованную игру на Украине

«США занимают максимально деструктивную позицию, и, если они не остановятся, это может привести именно к тем последствиям, о которых говорит наш посол Антонов. Россия бесконечно долго не будет это терпеть — Вашингтон попросту может вынудить нас к более решительным действиям. И когда Владимир Путин напоминает, что есть еще центры принятия решений, по которым мы не били, то речь идет о целом перечне серьезных целей», — прокомментировал Леонков.