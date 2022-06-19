США пошли ва-банк: Москва готова жестко наказать Вашингтон за рискованную игру на Украине

США затеяли крайне опасную игру, поставляя все более дальнобойные системы вооружений Украине. Это может спровоцировать Москву нанести удар по центрам принятия решений, расположенным далеко за пределами Киева, заявили эксперты, опрошенные RT.
Накачка Киева западным оружием — прямой путь к лобовому столкновению двух ядерных держав, считает посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, преследуя стратегические цели по ослаблению РФ, Белый дом постоянно повышает ставки и близок к тому, чтобы пойти ва-банк.
Красной линией для Москвы могут стать дальнобойные системы вооружений, поставленные Киеву, полагает главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Отвечать за их применение ВСУ по территории РФ будет не только Киев, но и Вашингтон.
«Если речь пойдет о дальнобойных ракетных системах и ударных беспилотниках, понятно, что они могут быть использованы для нанесения ударов уже по российским городам и критическим объектам инфраструктуры. Если это произойдет, то Москве придется реагировать достаточно жестко уже и в отношении Вашингтона. В целом поставки оружия будут масштабироваться и умножаться, но многое будет зависеть и от способности ВСУ их освоить», — подчеркнул специалист.
Американская позиция по украинскому кризису изначально носит максимально деструктивный характер, констатировал военный эксперт Алексей Леонков. США придерживаются концепции «войны до последнего украинца», надеясь на победу Киева. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что у Москвы есть средства, чтобы моментально призвать к ответу американских бенефициаров конфликта на Украине.
«США занимают максимально деструктивную позицию, и, если они не остановятся, это может привести именно к тем последствиям, о которых говорит наш посол Антонов. Россия бесконечно долго не будет это терпеть — Вашингтон попросту может вынудить нас к более решительным действиям. И когда Владимир Путин напоминает, что есть еще центры принятия решений, по которым мы не били, то речь идет о целом перечне серьезных целей», — прокомментировал Леонков.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков объяснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще отказываются пользоваться западным оружием.