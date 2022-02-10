Происходящие за океаном события очень не устраивают западную пропаганду. Пресса вдруг выяснила, что США оказались в сырьевой зависимости от России.

Согласно статистическим данным, объем поставок в январе этого года российского дизельного топлива в США побил трехлетний максимум. И это происходит на фоне активного противостояния Москвы и Вашингтона. Именно сейчас к Восточному побережью США идут несколько танкеров с российским дизельным топливом. В данном регионе сложилась критическая ситуация с этим видом топлива по ряду причин.

Американцы тщательно возводили “пирамиду” для повышения цен на нефть, а в результате рухнули с нее в яму. Им теперь выгоднее закупать российское топливо, переправлять его через океан, чем производить на месте.

Поставки российского горючего не столь уж высоки, однако сам факт импорта российского дизельного топлива говорит о том, что даже крупнейшие державы, как США могут пострадать от ряда факторов при всей своей развитой инфраструктуре. Кроме того, поставки в США показывают, что российские энергоресурсы востребованы не только в Европе.

Стоит отметить отдельный фактор, отмечает автор статьи для РИА Новости Сергей Савчук, что Вашингтону никак не мешают закупки российского сырья, тогда как Европу он призывает отказаться от российского газа. На этом фоне призыв США к введению антироссийских санкций, в том числе и против “Северного потока-2” ,выглядит настоящей издевкой над Европой.

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