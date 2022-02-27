США ожидают «свободного падения» российского рубля после замораживания активов ЦБ РФ

США ожидают «свободного падения» российского рубля после замораживания активов ЦБ РФ Новости
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Российский рубль «сорвется в свободное падение» после замораживания активов Центробанка РФ за рубежом. Об этом заявил представитель Белого дома во время брифинга с журналистами.

Национальная валюта, по его словам, лишится поддержки российского регулятора. При этом заморозка активов ЦБ является не единственной мерой, к которой могут прибегнуть США и их западные союзники.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — отметил представитель американской администрации.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 24 февраля заявил, что Москва вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации на Украине. Он отметил, что ее целью является исключительно защита мирного населения Донбасса, которое обратилось к России за помощью.

 
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