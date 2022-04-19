США отреагировали на ноту протеста России из-за «накачки» Украины оружием

Таким образом она ответила на появившуюся в СМИ информацию,

что Москва предупредила Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» поставок

оружия Киеву. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария

Захарова, Россия направила соответствующую ноту всем странам, в том числе США.