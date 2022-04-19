США отреагировали на ноту протеста России из-за «накачки» Украины оружием

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Предупреждения России из-за предоставления вооружения Украине
со стороны Соединенных Штатов являются «пустыми угрозами». Соответствующее
заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Таким образом она ответила на появившуюся в СМИ информацию,
что Москва предупредила Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» поставок
оружия Киеву. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова, Россия направила соответствующую ноту всем странам, в том числе США.
«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах», — заявила Псаки.
Ранее экономист Митч Рошелл ответил
на заявление представителя Белого дома, что рост инфляции в США временный. Он
усомнился, что Псаки изучала экономику в университете.
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