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    США отреагировали на ноту протеста России из-за «накачки» Украины оружием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    США отреагировали на ноту протеста России из-за «накачки» Украины оружием

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    pixabay.com

    Предупреждения России из-за предоставления вооружения Украине
    со стороны Соединенных Штатов являются «пустыми угрозами». Соответствующее
    заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

    Таким образом она ответила на появившуюся в СМИ информацию,
    что Москва предупредила Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» поставок
    оружия Киеву. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария
    Захарова, Россия направила соответствующую ноту всем странам, в том числе США.

    «Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах», — заявила Псаки.

    Ранее экономист Митч Рошелл ответил
    на заявление представителя Белого дома, что рост инфляции в США временный. Он
    усомнился, что Псаки изучала экономику в университете.

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