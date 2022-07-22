США отказываются поставлять в Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что они могут попасть в руки российских военных

По данным The Wall Street Journal, администрация американского президента Джо Байдена отказывается отправлять Украине запрошенные разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. В Вашингтоне опасаются, что дроны могут попасть в руки российских военных и напоминают о необходимости готовить украинские войска к использованию БПЛА.





По данным газеты, Украина просила об этих беспилотниках еще более двух месяцев назад. «Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками», — отмечает The Wall Street Journal.

MQ-1C Gray Eagle — не маленький беспилотник. Длина составляет 8 м, размах крыла — 17 м, высота — 2,1 м. Максимальная взлетная масса — 1450 кг. В БПЛА установлен дизельный двигатель объемом 1,7 л мощностью 135 л.с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, продолжительность полета — до 30 часов, а практический потолок высоты — 8850 метров.

Беспилотник может быть оснащен 4 ракетами AGM-114 Hellfire или 8 AIM-92 Stinger. Также он может нести 4 бомбы GBU-44/B Viper Strike.