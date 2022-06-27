Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны взять на себя всю ответственность за происходящее на Украине. Об этом в комментарии «Народным Новостям» заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что на территории Украины действуют подразделения коммандос – силы специального назначения ряда стран НАТО, включая США, Британию, Францию и Канаду.
Сенатор обратила внимание, что, организовав госпереворот на Украине и лишив ее государственности, страны Запада пообещали не отравлять свои войска на Украину. На деле же все оказалось иначе, и сейчас США и ЕС активно содействуют развитию военной конфронтации с Россией.
«Почему сотрудники ЦРУ и подразделения специального назначения ряда стран НАТО, так называемые “коммандос” из США, из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, работают на Украине, вопрос риторический», – отметила государственный деятель.
Ковитиди подчеркнула, что рассказ министра армии США Кристин Вормут о том, что данная структура якобы помогает управлять потоком техники на Украину, выглядит, мягко говоря, не сильно убедительным. Особенно, когда американцы перед началом спецоперации РФ по защите Донбасса, заверили международное сообщество, что Вашингтон отозвал всех своих военных инструкторов, работавших на Украине.
«При этом объявленный США новый пакет военной помощи Украине на $450 млн не оставляет сомнений в том, что системное, открытое финансирование конфликта, осуществляемое США и его пособниками, является преступлением», – заключила Ольга Ковитиди.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.