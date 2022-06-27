США опять обманули: Ковитиди призвала Запад ответить за развязанный на Украине кризис

Сенатор обратила внимание, что, организовав госпереворот на Украине и лишив ее государственности, страны Запада пообещали не отравлять свои войска на Украину. На деле же все оказалось иначе, и сейчас США и ЕС активно содействуют развитию военной конфронтации с Россией.