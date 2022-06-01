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США объявят о передаче очередного пакета военной помощи Украине 1 июня

США объявят о передаче очередного пакета военной помощи Украине 1 июня
pixabay.com

Соединенные Штаты объявят о передаче 11-го пакета военной помощи Украине 1 июня. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.

Новый пакет военной помощи будет включать в себя реактивные системы залпового огня, среди которых HIMARS. Его общая стоимость составит 700 миллионов долларов.

Как отметил представитель американской администрации, США хотят, чтобы у Украины были средства для обеспечений самообороны в будущем. Однако Вашингтон не призывает Киев наносить удары по целям, которые находятся на территории РФ.

«Мы хотим обеспечить демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами для сдерживания и защиты. Для этого мы будем продолжать снабжать Украину вооружениями и военной техникой, включая более современные ракетные системы», — сказал чиновник.

Как заверил представитель США, Вашингтон не собирается принимать прямое участие в украинском кризисе.

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RusNewsToday24
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