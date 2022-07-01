США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в 820 млн долларов

По его словам, Киев получит боезапас для РСЗО HIMARS, две норвежские зенитно-ракетных комплекса NASAMS, примерно 150 тысяч 150-миллиметровых снарядов для артиллерии и четыре контрбатарейных радара. Информация о сроках передачи вооружения не распространяется.