США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в 820 млн долларов

Новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 820 млн долларов будет содержать боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО), несколько установок ЗРК и артиллерийские снаряды. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил.
По его словам, Киев получит боезапас для РСЗО HIMARS, две норвежские зенитно-ракетных комплекса NASAMS, примерно 150 тысяч 150-миллиметровых снарядов для артиллерии и четыре контрбатарейных радара. Информация о сроках передачи вооружения не распространяется.
«Сегодня днем Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов», — сказал Бриссил.
На прошлой неделе США также сообщили о передаче Киеву военной помощи. В нее вошли гранатометы, пулеметы, а также артиллерийские снаряды, сообщил телеканал «360».