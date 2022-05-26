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США обвинили инопланетян в порче ядерных ракет

США обвинили инопланетян в порче ядерных ракет
pixabay.com

Замдиректора военно-морской разведки США Скотт Брей поведал конгрессменам о наглом и опасном поведении НЛО.

В ходе слушаний в Конгрессе США Брей пожаловался на участившиеся провокации со стороны НЛО. Он упомянул о случае, зафиксированном в 2021 году, когда нечто пронеслось с огромной скоростью рядом с кабиной самолета ВМС США. НЛО зафиксировали датчики, его видел пилот. И это далеко не единичный инцидент, сообщает LIVE24.RU.

По словам Брей, необходимо с этим всем разобраться. Союзники по НАТО и Китай в курсе дела, так как США делятся с ними некоторыми данными. Но не всеми, например, отчет о том, как НЛО прилетели на военный полигон и вывели из строя десять межконтинентальных ядерных ракет, которые невозможно использовать до сих пор, остается секретным.

НЛО ракеты США
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