США обвинили инопланетян в порче ядерных ракет

Замдиректора военно-морской разведки США Скотт Брей поведал конгрессменам о наглом и опасном поведении НЛО.
В ходе слушаний в Конгрессе США Брей пожаловался на участившиеся провокации со стороны НЛО. Он упомянул о случае, зафиксированном в 2021 году, когда нечто пронеслось с огромной скоростью рядом с кабиной самолета ВМС США. НЛО зафиксировали датчики, его видел пилот. И это далеко не единичный инцидент, сообщает LIVE24.RU.
По словам Брей, необходимо с этим всем разобраться. Союзники по НАТО и Китай в курсе дела, так как США делятся с ними некоторыми данными. Но не всеми, например, отчет о том, как НЛО прилетели на военный полигон и вывели из строя десять межконтинентальных ядерных ракет, которые невозможно использовать до сих пор, остается секретным.