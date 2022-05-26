США обвинили инопланетян в порче ядерных ракет

По словам Брей, необходимо с этим всем разобраться. Союзники по НАТО и Китай в курсе дела, так как США делятся с ними некоторыми данными. Но не всеми, например, отчет о том, как НЛО прилетели на военный полигон и вывели из строя десять межконтинентальных ядерных ракет, которые невозможно использовать до сих пор, остается секретным.