США не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством РСЗО HIMARS

Вашингтон отправит Украине всего 25-30 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит.
Он отметил, что на данный момент у Пентагона нет достаточного количества РСЗО для Украины.
«Не факт, что в нашем арсенале имеется 50 установок HIMARS. Как мне кажется, текущая цель — достичь количества 25-30 РСЗО, — заявил Смит.
По его словам, Великобритания и другие страны предоставят Киеву РСЗО HIMARS и другую реактивную артиллерию собственного производства. Он добавил, что Запад постарается обеспечить ВСУ всем, что сможет.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ нужно 50 РСЗО HIMARS для обороны, а для наступления — два раза больше.