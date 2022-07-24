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США не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством РСЗО HIMARS

США не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством РСЗО HIMARS
globallookpress.com/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency

Вашингтон отправит Украине всего 25-30 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит.

Он отметил, что на данный момент у Пентагона нет достаточного количества РСЗО для Украины.

«Не факт, что в нашем арсенале имеется 50 установок HIMARS. Как мне кажется, текущая цель — достичь количества 25-30 РСЗО, — заявил Смит.

По его словам, Великобритания и другие страны предоставят Киеву РСЗО HIMARS и другую реактивную артиллерию собственного производства. Он добавил, что Запад постарается обеспечить ВСУ всем, что сможет.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ нужно 50 РСЗО HIMARS для обороны, а для наступления —  два раза больше.

ВСУ Запад рсзо Украина
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