США не будут регулировать дальность стрельбы ВСУ из РСЗО HIMARS

США не будут участвовать в регулировании дальности стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Вашингтон передаст украинской армии в качестве военной помощи.
Бойцы ВСУ будут самостоятельно регулировать дистанцию, заявил посол США на Украине Бриджит Бринк. При этом ранее Москва выразила обеспокоенность планами американской стороны передать Киеву тяжелое вооружение.
«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на $700 млн, включая системы HIMARS. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут использовать РСЗО HIMARS для ударов по территории России.