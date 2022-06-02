США не будут регулировать дальность стрельбы ВСУ из РСЗО HIMARS

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут использовать РСЗО HIMARS для ударов по территории России.

«Идет речь о вчерашнем пакете помощи на $700 млн, включая системы HIMARS. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — цитирует дипломата РИА Новости .

Бойцы ВСУ будут самостоятельно регулировать дистанцию, заявил посол США на Украине Бриджит Бринк. При этом ранее Москва выразила обеспокоенность планами американской стороны передать Киеву тяжелое вооружение.

США не будут участвовать в регулировании дальности стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Вашингтон передаст украинской армии в качестве военной помощи.