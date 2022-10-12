США нацелены добиваться снижения рисков развязывания ядерного конфликта

США будут пытаться снизить риски развязывания ядерной войны, говорится в обнародованной Белым домом стратегии по нацбезопасности страны.
В документе отмечается, что к 2030-м годам американской стороне впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы.
«Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду», — сказано в документе.
При этом подчеркивается, что Вашингтон нацелен добиваться снижения рисков начала ядерного конфликта.