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США нацелены добиваться снижения рисков развязывания ядерного конфликта

Экс-сотрудник Белого дома раскрыл секрет, почему ЕС живет по указке США
wikipedia.org | Architect of the Capitol/Общественное достояние

США будут пытаться снизить риски развязывания ядерной войны, говорится в обнародованной Белым домом стратегии по нацбезопасности страны.

В документе отмечается, что к 2030-м годам американской стороне впервые потребуется сдерживать две крупные ядерные державы.

«Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду», — сказано в документе.

При этом подчеркивается, что Вашингтон нацелен добиваться снижения рисков начала ядерного конфликта.

белый дом США ядерная война
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