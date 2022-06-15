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США намерены включить противокорабельные ракеты Harpoon в новый пакет военной помощи Украине

США намерены включить противокорабельные ракеты Harpoon в новый пакет военной помощи Украине
globallookpress Tech. Sgt. J.D. Strong

Соединенные Штаты намерены выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, сообщают американские СМИ.

По данным обозревателей издания Bloomberg, ссылающихся на свои источники, очередные поставки вооружений Киеву будут включать в себя, помимо прочего, противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобильных платформах. Как сообщают журналисты, общая сумма нового пакета может превышать 650 миллионов долларов.

В то же время отмечается, что официальный Вашингтон в настоящий момент не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда попросил у союзников восполнения запасов оружия, которые иссякли из-за оказания помощи Украине, передает «Царьград».

Вооружение США Украина
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