США намерены включить противокорабельные ракеты Harpoon в новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты намерены выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, сообщают американские СМИ.
По данным обозревателей издания Bloomberg, ссылающихся на свои источники, очередные поставки вооружений Киеву будут включать в себя, помимо прочего, противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобильных платформах. Как сообщают журналисты, общая сумма нового пакета может превышать 650 миллионов долларов.
В то же время отмечается, что официальный Вашингтон в настоящий момент не подтвердил эту информацию.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда попросил у союзников восполнения запасов оружия, которые иссякли из-за оказания помощи Украине, передает «Царьград».