США намерены включить противокорабельные ракеты Harpoon в новый пакет военной помощи Украине

По данным обозревателей издания Bloomberg, ссылающихся на свои источники, очередные поставки вооружений Киеву будут включать в себя, помимо прочего, противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобильных платформах. Как сообщают журналисты, общая сумма нового пакета может превышать 650 миллионов долларов.