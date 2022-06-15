США намерены уменьшить доходы России от продажи нефтепродуктов

Администрация США считает, что Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру. Об этом заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Чиновник отметил, что Россия продает меньше нефти, но по более высокой цене. По его словам, Вашингтон ставит своей целью сокращение доходов Москвы, несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть.
Адейемо отметил, что США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен. Они будут в дальнейшем устанавливать цены за российскую сырую нефть. Вашингтон тем самым стремиться снизить выгоду, получаемую Россией.