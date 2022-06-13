США намерены оказывать давление на Северную Корею

При этом он подчеркнул, что американские власти не имеют «совершенно никаких враждебных намерений по отношению к КНДР». По словам Блинкена, Вашингтон открыт для проведения переговоров с Пхеньяном без предварительных условий. США намерены поддержать жителей КНДР, в том числе предоставлением вакцин от COVID-19.