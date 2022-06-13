США намерены оказывать давление на Северную Корею

Правительство Соединенных Штатов готово и дальше придерживаться своей политики по Северной Корее, оказывая давление на республику. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
При этом он подчеркнул, что американские власти не имеют «совершенно никаких враждебных намерений по отношению к КНДР». По словам Блинкена, Вашингтон открыт для проведения переговоров с Пхеньяном без предварительных условий. США намерены поддержать жителей КНДР, в том числе предоставлением вакцин от COVID-19.
«Наша цель заключается лишь в том, чтобы регион был стабильным и мирным … Пока режим в Пхеньяне не изменит курс, мы продолжим оказывать давление», — заявил Блинкен.
Он добавил, что США знают о подготовке КНДР к новому испытанию ядерного вооружения. Однако американские власти намерены добиться полной денуклеаризации республики и готовы быстро ответить в случае необходимости.