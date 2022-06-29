США начинают рассыпаться на части: сенатор Ковитиди указала на главные ошибки политики Байдена

О «смертоносной политике» президента США Джо Байдена сегодня заявляют уже и в США. Не только навязанная и усиленно финансируемая Байденом война на Украине свидетельствует о смертоносном курсе политики Байдена, но и призывы представителей Республиканской партии США, направленные законодательному собранию Техаса о проведении в 2023 году референдума по вопросу выхода из состава Соединенных Штатов, является началом серьезного политического кризиса, считает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Тревожное заявление губернатора американского штата Техас Грега Эбботта, обвинившего президента США Джо Байдена в гибели 46 нелегальных мигрантов, является началом массового отторжения политического курса Байдена, считает Ковитиди.
При этом доклад, принятый на съезде Республиканской партии в Техасе, который призывает власти штата принять в ходе следующей сессии закон о проведении референдума в 2023 году, чтобы определить, должен ли Техас вновь заявить свой статус независимого государства, крымчанам понятен, отметила Ковитиди.
«Ведь существующая сегодня антидемократическая позиция Запада, не признающая Крым частью России, игнорирует не только наши исторические и политические реалии, но и свою собственную историю», — подчеркнула сенатор.
По словам Ковитиди, благодаря принятому Конгрессом США пакету законов, известных как «компромисс 1850 года», штат Техас получил свои современные границы и стал частью Соединенных Штатов. Некоторые территории на севере и западе Техаса, которые формально принадлежали штату, но фактически им не контролировались, были переданы Правительству США в обмен на 10 миллионов долларов. По словам сенатора, США начинают рассыпаться на части , как старое лоскутное одеяло.
«А ведь эти 10 миллионов долларов техасские республиканцы могут вернуть Белому дому и его хозяину Джо Байдену», — отметила Ковитиди.
Ранее Ольга Ковитиди выразила мнение, что политическая близорукость американской элиты и их зарубежных бизнес-партнеров к России, привела к наступлению критических последствий. Неосмотрительное пренебрежение Соединенными Штатами и их союзниками национальными интересами Российской Федерации стало самой большой геополитической ошибкой XXI столетия.