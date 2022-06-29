США начинают рассыпаться на части: сенатор Ковитиди указала на главные ошибки политики Байдена

О «смертоносной политике» президента США Джо Байдена сегодня заявляют уже и в США. Не только навязанная и усиленно финансируемая Байденом война на Украине свидетельствует о смертоносном курсе политики Байдена, но и призывы представителей Республиканской партии США, направленные законодательному собранию Техаса о проведении в 2023 году референдума по вопросу выхода из состава Соединенных Штатов, является началом серьезного политического кризиса, считает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.