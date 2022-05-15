США начинают серьезно отставать от России и Китая в области военного искусственного интеллекта

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Как пишет Газета.ru со ссылкой на публикацию Foreign Affairs, военные США начали отставать от своих главных конкурентов – России и Китая – в разработке и использовании технологий искусственного интеллекта. В Foreign Affairs отметили, что, хотя США и являются мировым центром развития ИИ, армия страны не спешит применять эти знания и технологии, а большинство новых американских проектов в этом направлении по тем или иным причинам потерпели неудачи.





В качестве одного из примеров неудачи журналисты привели проект по созданию беспилотных летательных аппаратов Х-45 и Х-47, предназначенных для разведки и нанесения ракетных и бомбовых ударов. Устройства начали разрабатывать еще в 2003 году, но из-за того, что некоторые военачальники посчитали беспилотники угрозой для истребителей F-35, проект отменили. Аналогичная участь постигла проект ВМФ Х-47В.

Авторы Foreign Affairs считают, что американские военные, считавшие себя долгие годы ведущей армией в мире, потеряли бдительность и поэтому уступили лидерство другим странам.

«Если Вашингтон не сделает большего для того, чтобы активнее интегрировать ИИ в свои вооруженные силы, он может оказаться в числе отстающих», – гласит материал Foreign Affairs. При этом авторы отмечают, что Китай и РФ тоже активно разрабатывают применение ИИ в армии и уже имеют технологии, которые могут угрожать США.