США на протяжении 14 лет ведут «охоту» на граждан России

Попытки граждан России выехать за пределы родины осложняются геополитической ситуацией. На это обратили внимание сотрудники посольства РФ в США.
По словам дипмиссии, Вашингтон открыл на россиян настоящую охоту. Например, с 2008 года выявлено свыше 50 случаев заключения соотечественников в американские тюрьмы. По последним данным, в СИЗО находятся более сотни российских граждан.
«Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», – добавили в Telegram-канале дипмиссии.
Кроме того, граждане РФ сталкиваются с предвзятым отношением со стороны уполномоченных органов. На людей давят как психологически, так и физически.