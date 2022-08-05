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США на протяжении 14 лет ведут «охоту» на граждан России

США на протяжении 14 лет ведут «охоту» на граждан России
piqsels.com

Попытки граждан России выехать за пределы родины осложняются геополитической ситуацией. На это обратили внимание сотрудники посольства РФ в США.

По словам дипмиссии, Вашингтон открыл на россиян настоящую охоту. Например, с 2008 года выявлено свыше 50 случаев заключения соотечественников в американские тюрьмы. По последним данным, в СИЗО находятся более сотни российских граждан. 

«Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», – добавили в Telegram-канале дипмиссии. 

Кроме того, граждане РФ сталкиваются с предвзятым отношением со стороны уполномоченных органов. На людей давят как психологически, так и физически.

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