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США используют космос для «размещения там ударных систем вооружений»

США используют космос для «размещения там ударных систем вооружений»

США продвигают опасную концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.


«Прямой увязки с украинской ситуацией нет, потому что Соединенные Штаты и их союзники, видимо, изначально предусматривали использование космоса в том числе и для размещения там ударных систем вооружений. Это подтверждается еще и тем, что сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий. Это входит в полное противоречие с теми идеями, которые легли в основу Договора о космосе 1967 года. То есть сейчас делается попытка полной ревизии тех установок международного сообщества, которые лежали в основе обсуждения всех вопросов космической повестки дня до последнего времени», — сказал дипломат.

«Сейчас ведется обсуждение концепции ответственного поведения в космосе. Для этого по инициативе западных стран создана Рабочая группа ООН открытого состава, первая сессия которой состоялась в мае. Пока у нас и у большинства государств сохраняется большое количество вопросов к этой концепции. Главный из них — как она способна помочь в решении задач предотвращения гонки вооружений в космосе и сохранения его для использования исключительно в мирных целях», — обратил внимание Белоусов.

Дипломат заявил, что Россия намерена представить осенью в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. 

космос Россия
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