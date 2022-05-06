США исключили защиту интеллектуальной собственности из-под санкций против РФ

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Минфин США скорректировал санкции против России: теперь связанные с патентным правом сделки снова считаются разрешенными на территории обеих стран.
Согласно лицензии ведомства, это исключение распространяется на все формы защиты интеллектуальной собственности. Речь идет о подаче заявок и получении патентов, торговых брендов, их продлении, а также подаче исков о нарушении прав.
Кроме того, установлены сроки завершения сделок с Амстердамским торговым банком (входит в структуру «Альфа-банка») и «дочками» Сбербанка в Казахстане и Европе. Они должны быть прекращены до 12 июля.
Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что новые санкции против Москвы не принесут результатов Вашингтону. По его словам, укрепление рубля на валютном рынке свидетельствует о стабильности российской экономики.