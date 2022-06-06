США и Южная Корея провели запуски ракет в ответ на испытания КНДР

С начала года КНДР провела уже 18 ракетных испытаний, в рамках которых опробовала межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подлодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия. Последний такой пуск был зафиксирован 25 мая.