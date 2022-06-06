США и Южная Корея провели запуски ракет в ответ на испытания КНДР

США и Южная Корея произвели совместные пуски восьми ракет. Это стало ответом на последние испытания баллистических снарядов со стороны КНДР, передает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.
КНДР ранее запустила восемь баллистических ракет малой дальности. Пуски производились как минимум из двух точек по направлению к Японскому морю. Согласно информации Токио, снаряды пролетели 300–400 километров и достигали максимальной высоты в 50–100 километров.
С начала года КНДР провела уже 18 ракетных испытаний, в рамках которых опробовала межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подлодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия. Последний такой пуск был зафиксирован 25 мая.