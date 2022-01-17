США и Европа сочли последствия отключения России от SWIFT слишком опасными

Финансовые рынки могут стать чрезвычайно волатильными в краткосрочной перспективе, однако другие последствия отключения РФ от SWIFT показались западным странам еще более пугающими. Поэтому данная идея больше не рассматривается, сообщают источники газеты Handelsblatt в правительстве ФРГ.

Опасность для мировой экономики в краткосрочной перспективе связана с дестабилизацией финансовых рынков. Глобальные торговые процессы могут оказаться нарушены, что вызовет новый экономический кризис.

Наибольшие страхи Соединенных Штатов Америки и Евросоюза связаны с возможностью создания альтернативной платежной системы, где уже Россия будет контролирующей силой. Это обстоятельство заставило их переключиться на варианты штрафов и других мер экономического давления.

Межбанковская система SWIFT создала экономические связи, разрушение которых станет болезненным для обеих сторон, подтверждал будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

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