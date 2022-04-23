США и ЕС пытаются с помощью санкций выстроить единый фронт против Китая

«Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта в рамках будущего противостояния с Китаем», — отметил источник.