США и ЕС пытаются с помощью санкций выстроить единый фронт против Китая

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Вашингтон и Европейский союз пытаются при помощи антироссийских ограничений «обкатать» будущую машину по сдерживанию Пекина. Соответствующее заявление сделал дипломатический источник.
РИА Новости приводит его слова. Информатор подчеркнул, что американская сторона делает все возможное, чтобы подорвать стабильность Москвы на мировой арене.
«Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта в рамках будущего противостояния с Китаем», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что США неоднократно заявляли о невозможности вступления Москвы в число стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.