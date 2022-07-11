США до конца года испытают боевой лазер. Его будут использовать против самолетов, беспилотников и ракет

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По данным Reuters, американский оборонный концерн Northrop Grumman Corp до конца года проведет испытания прототипа боевого лазера с постепенным увеличением мощности.





Отмечается, что работы по созданию прототипа обошлись Пентагону в 72 миллиона долларов. Сами лазеры будут иметь «несколько оборонных применений», в частности, они смогут отслеживать и фокусировать энергию на движущейся цели, что позволит применять их в системах противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что американские военные смогли сбить лазером артиллерийскую мину. Операция прошла в рамках испытаний 50-киловаттного боевого лазерного модуля Raytheon. Луч уничтожил несколько 60-миллиметровых мин.

Испытания проходили в мае на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии. Это оружие должно стать частью перспективной американской системы ПВО ближнего радиуса действия. Отмечается, что лазерная система предназначена для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов.