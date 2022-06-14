США бьют прямой наводкой по Германии: политолог Шипилин объяснил ультиматум Зеленского

«Чтобы облегчить жизнь своим крупным концернам, Вашингтон уничтожает Берлин. Именно поэтому Германия вынуждена прерывать поставки газа, нефти. Вся немецкая экономика ориентирована на дешевый газ из РФ. Химические концерны, использующие дешевый газ, тянут за собой все остальное. Они становятся чересчур богатыми, не позволяя США выводить свою продукцию на мировой рынок. Она просто становится неконкурентоспособной. Такая «многоходовочка» должна завершиться тем, что Германия превратится в заурядную страну уровня Австрии или Испании, которая вся в долгах как в шелках. ЕС в целом и ФРГ в частности — прямые конкуренты США», — пояснил политолог.