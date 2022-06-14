США бьют прямой наводкой по Германии: политолог Шипилин объяснил ультиматум Зеленского

Германия не должна предпринимать попытки «балансировать» между Киевом и Москвой, выбрав сторону, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDF, передает РИА Новости. Политолог Павел Шипилин отметил в беседе с «Народными Новостями», что ультиматум украинского лидера сбросил маску с США, сознательно ведущими политику ослабления конкурентов из ЕС чужими руками.
Выбрав ту или иную сторону, Берлину будет непросто, признал Зеленский. Однако, считает он, «выбирать наименее болезненный путь — не всегда верно».
«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — сказал президент Украины.
Устами Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем говорит Белый дом, напомнил Павел Шипилин. По его мнению, именно из-за «высоких покровителей» украинские политики и дипломаты позволяют себе в отношении европейских коллег то, что кажется немыслимым и неприемлемым.
«Германию атакуют прежде всего США. Именно поэтому Берлину не разрешают сделать персоной нон-грата хама Андрея Мельника, являющегося послом Украины в ФРГ. Он называет Шольца «ливерной колбасой» и так далее. Казалось бы, любая нормальная страна должна моментально выслать такого дипломата, ведь это — неприемлемая риторика. Тем не менее, его не высылают. Ответная риторика звучит крайне примирительно и умиротворенно», — констатировал наш собеседник.
План Вашингтона заключается в том, чтобы превратить Германию в одну из «средненьких» стран Европы. Американцев не устраивает развитие немецкой экономики, бросающей вызов конкурентам из США.
«Чтобы облегчить жизнь своим крупным концернам, Вашингтон уничтожает Берлин. Именно поэтому Германия вынуждена прерывать поставки газа, нефти. Вся немецкая экономика ориентирована на дешевый газ из РФ. Химические концерны, использующие дешевый газ, тянут за собой все остальное. Они становятся чересчур богатыми, не позволяя США выводить свою продукцию на мировой рынок. Она просто становится неконкурентоспособной. Такая «многоходовочка» должна завершиться тем, что Германия превратится в заурядную страну уровня Австрии или Испании, которая вся в долгах как в шелках. ЕС в целом и ФРГ в частности — прямые конкуренты США», — пояснил политолог.
Именно из Белого дома Киеву поступает команда в очередной раз «задеть» Берлин, создать новую провокацию. По мнению американцев, это должно пошатнуть международный авторитет Германии. Берлин продолжит терпеть наглое отношение украинцев, поскольку тоже получает указания из-за океана.
«ФРГ выкручивают руки, заставляя поставлять на Украину оружие, которое она не хочет поставлять. Поскольку Германией управляют проамериканские силы, немцам ничего не остается, кроме как смириться с ухудшением своего уровня жизни. Европейцы тоже могли получить эту команду от США, но они более сдержанные. А вот украинцы абсолютно неопытны в госстроительстве, страной управляют неадекватные люди, с удовольствием выполняя эти команды», — не сомневается специалист.
В Германии сложилась ситуация, когда политика страны направлена против собственного населения. Выполняя любые приказы Вашингтона, Берлин наносит удар по собственным национальным интересам, ведет разрушительную экономическую политику. Действующие власти утратили способность хоть как-то сопротивляться, покорно следуя туда, куда укажут звездно-полосатые партнеры.
«Политиков Германии и простых немцев нужно разделить. Первая категория — целиком проамериканская, а рядовые обыватели ведут обычный быт, замечая, как поднялись цены в магазине, как выросла стоимость бензина на фоне рекомендаций снизить скорость, им советуют пореже мыться. Спецоперация на Украине сбросила маски: немецкие политики и население Германии имеют противоположные цели», — резюмировал Шипилин.
Ранее немецкие читатели ZDF отметили, что люди в Германии уже сделали свой выбор в пользу России, а не Украины.