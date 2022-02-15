США были бы рады возвращению российской армии на места постоянной дислокации

Соединенные Штаты Америки были бы рады, если бы Вооруженные силы России после проведенных учений вернулись бы на прежние позиции. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон поприветствовал бы решение российских войск вернуться на место постоянной дислокации после учений. Он добавил, что пока в США не могут подтвердить эту информацию.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Россия должны и дальше решать вопросы по европейской безопасности дипломатическим путем. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего обращения.

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