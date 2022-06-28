США бросают крошки Украине: Кнутов расшифровал смысл поставок американских ЗРК Киеву

«Прекращение поставок возможно при двух условиях: полной капитуляции Украины, а также подписании договора о нейтральности, то есть внеблоковом статусе и отказе от ядерного оружия. Впрочем, сомневаюсь, что США и НАТО не будут нарушать условия этого соглашения. Поэтому, здесь вопрос стоит в полной победе российской армии над украинской. Необходимы серьезные политические изменения в Киеве, либо нам придется идти до Западной Украины», — резюмировал собеседник НН.