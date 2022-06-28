США бросают крошки Украине: Кнутов расшифровал смысл поставок американских ЗРК Киеву

США собираются поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, передает американский CNN. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «Народными Новостями», почему Киев может рассчитывать лишь на несколько американских ПВО, которые никак не повлияют на расстановку сил.
«В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса “земля — воздух” для Украины», — сообщил осведомленный источник CNN, добавив, что Вашингтон также намерен передать Киеву контрбатарейные радары и боеприпасы.
Напомним, ранее Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 450 млн долларов. В него войдут четыре РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров, 1200 гранатометов, артиллерийские боеприпасы, запчасти и «иное оборудование». С начала военной операции помощь Украине обошлась американским налогоплательщикам в 6,1 млрд долларов.
Объективные полевые сводки свидетельствуют, что российские военные уничтожают больше единиц украинской техники (в том числе западной), чем Киев получил, напомнил Юрий Кнутов. Это означает, что общее количество вооружений ВСУ постоянно сокращается. Военный эксперт подчеркнул, что цель США заключается вовсе не в том, чтобы дать Украине боевое преимущество.
«По целому ряду направлений Москва получила значительное преимущество: господство в воздухе, перевес в артиллерии, реактивных системах залпового огня, бронетехнике. Поэтому, полагаю, поставки США связаны не столько с целью обеспечить Украине некое количественное и качественное военное превосходство, а с желанием Пентагона проверить свое оружие в реальном бою. По этой причине поставки идут небольшими партиями, например, четыре HIMARS. Теперь мы говорим о ЗРК (Patriot или другая модель, пока говорить сложно)», — констатировал наш собеседник.
Детализируя будущие поставки Украине новых американских систем ПВО, можно предположить, что они будут выполнять исключительно оборонительные задачи, поскольку не могут работать по российским самолетам.
«Основное предназначение новых систем ПВО будет заключаться не в борьбе с нашей авиацией. Российские самолеты оснащены ракетами большой дальности, способными поражать цели, не входя в зону действия ракетных комплексов. Их цель — вести бои с крылатыми ракетами, которые мы используем. Американским комплексом можно прикрыть, например, склад с боеприпасами», — пояснил специалист.
Россия уже доказала на деле, что западное вооружение никак не влияет на ход спецоперации. Американские гаубицы М777 или французские САУ «Цезарь» не способны дать Киеву преимущество, поскольку их планомерно ликвидируют. Запад не сдается, организуя все новые, и новые поставки. Однако это конечный процесс, считает Юрий Кнутов. Накачка Украины оружием прекратится при двух условиях.
«Прекращение поставок возможно при двух условиях: полной капитуляции Украины, а также подписании договора о нейтральности, то есть внеблоковом статусе и отказе от ядерного оружия. Впрочем, сомневаюсь, что США и НАТО не будут нарушать условия этого соглашения. Поэтому, здесь вопрос стоит в полной победе российской армии над украинской. Необходимы серьезные политические изменения в Киеве, либо нам придется идти до Западной Украины», — резюмировал собеседник НН.
Ранее военный аналитик Владимир Евсеев заявил, что поставки вооружения на Украину могут спровоцировать конфликт России и НАТО.