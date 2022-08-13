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США анонсировали «быструю и серьезную» реакцию в случае вхождения регионов Украины в состав РФ

США анонсировали «быструю и серьезную» реакцию в случае вхождения регионов Украины в состав РФ
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0

США намерены отреагировать санкциями в случае вхождения районов Украины в состав России. Об этом заявил американский чиновник.

По его словам, Вашингтон не намерен признавать территории, которые могут войти в состав РФ. Кроме того, американская сторона «быстро и серьезно» отреагирует санкциями. Также в этом случае очень усложнится возможность дипломатического урегулирования ситуации. Чиновник добавил, что Вашингтон не призывал Киев наносить удары за пределами Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить сроки мобилизации и военного положения в стране. Глава государства уже внес в Верховную раду соответствующий документ.

Россия США Украина
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