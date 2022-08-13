США анонсировали «быструю и серьезную» реакцию в случае вхождения регионов Украины в состав РФ

По его словам, Вашингтон не намерен признавать территории, которые могут войти в состав РФ. Кроме того, американская сторона «быстро и серьезно» отреагирует санкциями. Также в этом случае очень усложнится возможность дипломатического урегулирования ситуации. Чиновник добавил, что Вашингтон не призывал Киев наносить удары за пределами Украины.